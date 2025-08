Non può essere opposto il credito tributario dal concessionario del servizio di riscossione tributi locali che si appropria delle entrate

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione Sez. 6 penale con la sentenza n. 16981 (dep. 07/05/2025), così come si evince dalla massima diffusa in merito dagli uffici della Corte, secondo cui non esclude il reato di peculato la circostanza che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi locali, appropriatosi delle entrate rivenienti da tale attività, opponga in compensazione il credito tributario nei confronti dell’amministrazione, stante la natura impignorabile di tale credito, con la conseguente impossibilità di esercitare lo “ius retentionis”, ex art. 1246, comma primo, n. 3, cod. civ., a garanzia dell’altrui adempimento.



