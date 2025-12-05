Nessun risarcimento per la chiusura delle attività durante la pandemia

Il Consiglio di Stato conferma che le misure restrittive per il Covid-19, adottate per tutelare la salute pubblica, non danno diritto al risarcimento del danno economico.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7521 del 25 settembre 2025, ha stabilito che non spetta alcun risarcimento per le perdite subite a causa della chiusura delle attività economiche durante la pandemia da Covid-19. La chiusura, spiegano i giudici, costituisce un provvedimento emergenziale volto a proteggere la salute pubblica in un contesto di alto rischio infettivo. Tali misure rientrano in un ambito di elevata discrezionalità tecnica e devono essere valutate secondo criteri di proporzionalità e gradualità, bilanciando il diritto alla salute con quello al libero esercizio dell’impresa.

La sentenza conferma orientamenti precedenti, come la n. 3038 del 2025, ribadendo che la tutela della salute pubblica prevale sul risarcimento economico per le restrizioni imposte.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

