Milano: le Fiere diventano “green”, 7 espositori su 10 pronti a investire

All’interno delle “green exhibition”, emerge il Milano Monza Motor Show, appuntamento per il quale sono state realizzate 100 pedane con materiali eco-friendly. “Sempre più focalizzati sullo sviluppo sostenibile del settore garantendo qualità, sicurezza ed efficienza”, afferma Maurizio Cozzani, CEO di Eurostands.

“La sostenibilità riguarda l’ecologia, l’economia e l’uguaglianza”: con queste parole l’architetto Ralph Bicknese definisce un concetto che coinvolge anche il settore fiere. Le prime conferme a tal proposito giungono dal Report rilasciato da UFI -the Global Association of the Exhibition Industry: 7 espositori su 10 (73%) affermano che l’azienda sta adottando misure per accrescere il tasso di sostenibilità ed è d’accordo sul fatto che una fiera sia attenta alla tutela dell’ambiente.

Al contempo il 34% degli espositori e il 36% dei visitatori dichiara che non parteciperebbe a una fiera che non dimostri un approccio sostenibile e il 58% degli espositori e dei visitatori ritiene che migliorare l’impatto ambientale delle fiere diventerà importante per il successo del settore.

Restando sulla stessa lunghezza d’onda, tra gli appuntamenti improntati alla sostenibilità emerge la 2° edizione del Milano Monza Motor Show, evento motoristico open air che ha avuto luogo dal 16 al 19 giugno in piazza Duomo e nelle vie principali della metropoli dove sono state presentate novità di prodotto del mercato automobilistico elettrico e non, esposte su 100 pedane realizzate con materiali eco-friendly.

Dietro all’allestimento delle pedane espositive, 6 delle quali a disposizione per meeting e conferenze, c’è Eurostands, azienda leader nel settore degli allestimenti e degli stand fieristici, che per il 2° anno è tornata ad allestire l’evento in piazza Duomo con un progetto a impatto zero.

La nuova edizione del Milano Monza Motor Show ha dimostrato di correre di pari passo con l’ ondata verde che sta influenzando tutti i settori professionali a 360°: a livello operativo, oltre alle pedane, costruite attraverso materiali ecosostenibili come il legno ricondizionato, sono state realizzato anche delle grafiche posizionate in punti strategici dell’Autodromo di Monza. L’auspicio è che il futuro delle fiere sia sempre più sostenibile, per far sì che tutti gli eventi abbiano un impatto minimo sull’ambiente.