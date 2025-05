Milano: al via le campagne di raccolta fondi per i 6 progetti di Crowdfunding Civico

Al via sulla piattaforma online ‘Produzioni dal basso’, le campagne di raccolta fondi per finanziare i 6 progetti selezionati attraverso il bando di Crowdfunding Civico 2024/2025 del Comune per supportare le alleanze tra operatori economici e sociali e valorizzare il tessuto economico locale, sostenere l’economia di prossimità, prendendosi cura del contesto urbano e coinvolgendo i cittadini e le comunità.

I promotori dei progetti avranno 60 giorni per raccogliere le risorse e far scattare il finanziamento pubblico, per ciascun progetto la raccolta dovrà arrivare al traguardo del 50% del valore e quelli che avranno raggiunto il target entro il termine stabilito riceveranno il contributo a fondo perduto dal Comune, pari al restante 50% e fino ad un max di 50mila euro.

Il 1° progetto online, ‘San Gottardo-Via Meda: Un borgo in città’, in zona Porta Ticinese Conca Del Naviglio, è stato presentato da una rete di aziende, e istituzioni locali e dalla social street del quartiere e si propone di valorizzare quel ‘borgo in città’ che gravita intorno a corso San Gottardo e via Meda attraverso percorsi di scoperta delle botteghe storiche e un calendario di eventi e iniziative di ripulitura degli spazi urbani.

Il Consorzio Mercato Comunale Wagner si prefigge di estendere la rete commerciale esistente tra gli operatori del mercato anche ai negozi e alle botteghe artigiane del quartiere, arrivando fino alle zone Vercelli e De Angeli, un innovativo sistema di pagamenti e gestione dei crediti in uso presso il mercato verrà esteso ai piccoli commercianti e artigiani, per fondare la community Zona Wagner; inoltre è previsto il coinvolgimento di associazioni locali con cui realizzare attività sociali, la campagna sarà online dal 26 maggio.

In zona via Padova, Turro, Crescenzago, un’alleanza guidata dall’associazione Mutuo Soccorso Milano e composta da associazioni, comitati, commercianti e librerie locali, ha presentato un progetto per creare nuovi spazi di aggregazione, eventi e laboratori creativi per incentivare l’inclusione e la partecipazione della comunità e promuovere la rivitalizzazione sociale ed economica dei quartieri. La campagna sarà online dal 26 maggio.

A Dergano, l’Associazione Via Dolce Via, che da anni organizza la festa di quartiere vissuta da abitanti, scuole, associazioni, negozi e botteghe artigiane, vuole realizzare un programma di attività per dare spazio e visibilità alle realtà partecipanti e animare le strade del quartiere tutto l’anno. La campagna sarà online dal 29 maggio.

Alla Barona, il Forum Cooperazione e Tecnologia, insieme ad una rete di abitanti degli edifici ERP intende rigenerare lo spazio aperto antistante la sede di Binari Kaleidoscopi Metropolitani attraverso un calendario di appuntamenti e iniziative per promuovere il riciclo di beni, la riduzione dei rifiuti, l’acquisto di prodotti da filiere corte del contiguo Parco Agricolo Sud Milano e la rete di relazioni solidali. La campagna sarà online il 6 giugno.

Nel quartiere Bande Nere, grazie al sostegno di una rete di operatori sociali ed economici, la libreria ‘In cerca di guai’ di Buk impresa sociale propone di riqualificare piazzale Gambara, percepito come degradato. Il progetto prevede iniziative aggregative e di promozione delle attività commerciali, affinché il piazzale diventi un luogo da vivere e un punto di socializzazione per la cittadinanza. La campagna sarà online il 30 maggio, le campagne di raccolta fondi saranno accessibili attraverso il sito di Produzioni dal basso all’indirizzo (link).

Il Crowdfunding Civico è una iniziativa dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro per finanziare progetti di utilità sociale e fa parte di un programma triennale di interventi per l’economia di prossimità: metà delle risorse viene da micro donazioni, anche da pochi euro, raccolte attraverso una piattaforma online; l’altra metà viene erogata dal Comune attraverso un contributo a fondo perduto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding, realtà specializzate nel crowdfunding civico selezionate dal Comune con procedura di evidenza pubblica.

Attraverso le 3 edizioni precedenti, grazie a 7000 donatori, è stato raccolto 1 mln. di euro, il Comune ha raddoppiato la cifra e dal 2017 (1° edizione) al 2023, sono stati finanziati 51 progetti imprenditoriali, sociali o culturali nei quartieri lontani dal centro.

Quest’ultima edizione 2024/2025, finanziata con le risorse europee del PN Metro + 2021/2027 dedicata alle “alleanze di quartiere” per rivitalizzare la micro economia di prossimità, resterà aperta fino al 31 ottobre 2025, chi volesse presentare nuove proposte progettuali a sostegno dell’economia locale, potrà rispondere al bando presentando progetti per rivitalizzare una strada, una piazza, un quartiere e combattere la desertificazione commerciale, o per recuperare o valorizzare filiere e vocazioni commerciali e produttive locali, per la cura dei beni comuni urbani e la valorizzazione di spazi pubblici pedonalizzati o rigenerati, ma anche per migliorare la sostenibilità sociale e ambientale, la vivibilità e la fruibilità di una parte di città, o rafforzare micro e piccole attività economiche indipendenti o imprese storiche e di tradizione.

Fonte: comune di Milano