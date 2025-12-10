Meccanismo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette: la Consulta chiede un intervento del legislatore

La Corte costituzionale ha rilevato criticità nell’attuale meccanismo di determinazione dell’onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette, giudicandolo eccessivamente restrittivo rispetto alla libertà di determinazione dei prezzi prevista dalla direttiva europea 2011/64/UE. Nella sentenza n. 183, depositata oggi, i giudici hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sull’articolo 39-octies del decreto legislativo 504/1995, ma hanno evidenziato come il sistema in vigore finisca per penalizzare in modo sproporzionato i produttori di sigarette di fascia bassa.

Secondo la Consulta, il meccanismo attuale altera il bilanciamento tra la tutela della salute – obiettivo per cui l’OFM è stato introdotto per evitare prezzi troppo bassi e quindi un aumento del consumo, soprattutto tra i più giovani – e la tutela della concorrenza, che risulta fortemente pregiudicata.

Pur riconoscendo l’esigenza di una correzione, la Corte ha chiarito che non può procedere essa stessa a una “reductio ad legitimitatem”, poiché le possibili soluzioni implicano scelte di politica legislativa. Le opzioni vanno dal ritorno a un OFM fissato direttamente dalla legge, come previsto dal disegno di legge di Bilancio 2026, fino a una significativa riduzione dell’aliquota dell’OFM, con diverse varianti possibili.

La decisione rimette quindi al legislatore il compito di ridisegnare il sistema, per garantire un equilibrio più coerente tra salute pubblica e concorrenza.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale