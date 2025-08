L’imputato ammesso al patrocinio dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento deve rifondere anche le spese per parte civile

La Corte di Cassazione Sez. 2 Penale, nella sentenza (dep. 14/05/2025) ha affermato in tema di patrocinio a spese dello Stato, che l’imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell’erario, delle spese processuali da quest’ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato.

In motivazione, si legge nella nota a corredo della suddetta massima di principio, la Corte ha precisato che trovano applicazione la previsione dell’art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza, sancito dall’art. 541 cod. proc. pen.

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione