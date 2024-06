Legittimazione passiva della domanda di restituzione di pagamenti per sanatoria di un immobile

La Corte di Cassazione, sez 3 civile, con l’ordinanza n. 6737 del 13 marzo 2024 ha affermato che la domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall’oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell’Erario, che è individuato dall’art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì – avuto riguardo alla legittimazione passiva dell’accipiens ex art. 2033 c.c. – del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva ritenuto la Regione ed il Comune

privi di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione, rispettivamente,

dell’addizionale regionale e degli oneri concessori).



Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2023 Rv. 669103 – 01, N. 25170 del 2016 Rv. 642142 – 01



