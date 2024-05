Le ordinanze extra ordinem sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5988/2024, ha stabilito che le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall’autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario, ancorché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e di derivazione unionale e internazionale, sul presupposto della necessità e urgenza onde far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali, a differenza del regolamento, avente natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte incidenti sui rapporti giuridici nel corso del tempo, sono formalmente normativi, ma sostanzialmente amministrativi, siccome espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure a destinatari

indeterminati, sicché esse sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo, mentre

il giudice ordinario può conoscerle non già principaliter, non potendo venire in considerazione

come fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quando siano presupposto

o antecedente logico della fattispecie, e disapplicarle, ove ritenute illegittime, nei soli giudizi tra

privati e non in quelli in cui sia parte la pubblica amministrazione.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione