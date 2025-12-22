La TOSAP colpisce anche l’uso eccezionale del suolo pubblico

La TOSAP colpisce anche l’uso eccezionale del suolo pubblicoAGEL 22 Dicembre 2025, di Redazione
La Cassazione conferma che la tassa per l’occupazione di spazi pubblici si applica anche quando non c’è limitazione all’uso collettivo, ma solo sfruttamento economico privato
