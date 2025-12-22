La TOSAP colpisce anche l’uso eccezionale del suolo pubblico

La Cassazione conferma che la tassa per l’occupazione di spazi pubblici si applica anche quando non c’è limitazione all’uso collettivo, ma solo sfruttamento economico privato

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoggettabilità alla TOSAP dell’utilizzo economico di aree pubbliche, anche quando non comporta una sottrazione all’uso collettivo. La sentenza riguarda un’area destinata a parcheggio all’esterno di un complesso sportivo polifunzionale, concessa in uso a un privato.

Secondo la Corte, la tassa non si limita a penalizzare l’occupazione fisica del suolo pubblico, ma si applica ogniqualvolta vi sia un’utilizzazione particolare ed eccezionale che genera un vantaggio economico per il concessionario. In questo caso, l’occupazione dell’area da parte del privato, pur senza limitare l’uso della collettività, costituisce motivo sufficiente per l’imposizione del tributo.

La decisione ribadisce l’interpretazione degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, precisando che la TOSAP rappresenta il corrispettivo dell’uso particolare del suolo pubblico, a prescindere dall’eventuale preclusione all’accesso generale.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

