E quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, con la sentenza n. 17664 (dep. 09/05/2025), così come si evince dalla massima diffusa a margine della pronuncia, ovvero che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postula invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest’ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione.

In motivazione, la Corte ha precisato che, per affermare la responsabilità dell’ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest’ultimo, non limitandosi ad invocare l’efficacia della sentenza di prescrizione.

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione