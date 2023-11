La mancata conclusione della procedura di finanza di progetto può configurare un illecito permanente, ma non responsabilità da contratto

Nel caso di domanda di risarcimento della responsabilità precontrattuale per mancata conclusione di una procedura di project financing, in cui gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità – il fatto illecito e il danno – si siano procrastinati nel tempo e siano contestati anche durante lo svolgimento del giudizio:

a) si configura un illecito di carattere permanente, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa;

b) va esclusa la responsabilità per contatto sociale, rendendosi necessario analizzare la diacronìa delle vicende che hanno segnato il procedimento controverso al fine di accertare un fatto illecito meritevole di tutela risarcitoria, il cui apprezzamento non può prescindere dalla valutazione dell’acquiescenza prestata dal promotore agli atti contestati nel giudizio risarcitorio come lesivi o soprassessori.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it