La Corte UE chiarisce: titoli non ufficiali esteri non obbligano al riconoscimento in Italia

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza dell’8 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24), ha stabilito che gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere titoli professionali esteri che non siano ufficialmente riconosciuti nel Paese di origine. La decisione riguarda in particolare il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno scolastico conseguito all’estero.

Secondo la Corte, il principio della libera circolazione dei lavoratori non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello riconosciuto nel Paese che lo ha rilasciato. Nel caso specifico, i titoli conseguiti in università spagnole, non riconosciuti come ufficiali in Spagna, non potevano essere automaticamente considerati validi in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno.

Resta comunque possibile una valutazione comparativa delle competenze possedute, per verificare se siano equivalenti a quelle richieste dall’ordinamento italiano, ma senza obbligo di riconoscimento automatico. La sentenza si distanzia dall’orientamento precedentemente seguito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che prevedeva una valutazione anche di titoli non ufficiali, al fine di individuare eventuali misure compensative.

In pratica, la decisione chiarisce che la libera circolazione nell’UE tutela i lavoratori ma non può costringere gli Stati membri a riconoscere titoli non ufficiali, ribadendo l’importanza della legalità e del riconoscimento formale dei percorsi di specializzazione professionale.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato