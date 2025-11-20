La Corte Suprema conferma lo status di figlio anche per la madre intenzionale nei casi di Pma eterologa all’estero

La Corte Suprema, con la sentenza n. 15075 del 5 giugno 2025, ha chiarito che un bambino nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita (Pma) eterologa eseguita all’estero ha diritto a essere riconosciuto come figlio anche dalla madre intenzionale, oltre che dalla madre biologica.

La decisione arriva in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 40/2004, che limitava il riconoscimento della genitorialità alla madre biologica. Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici ordinari non potevano riconoscere la genitorialità della madre intenzionale tramite interpretazione evolutiva della norma.

Nella vicenda esaminata, una coppia di donne aveva chiesto il riconoscimento di due minori nati in Italia grazie a tecniche di Pma praticate all’estero. Pur rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha corretto la motivazione della sentenza di appello, affermando che lo status di figlio si estende anche alla madre che ha partecipato attivamente al progetto genitoriale.

La sentenza segna un passo importante per la tutela dei diritti dei minori e il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, confermando che la legge deve garantire pienamente la protezione dei figli indipendentemente dal legame biologico.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione