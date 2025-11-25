La Cassazione: rimborsi sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali calcolati sul prezzo effettivamente pagato

Il coefficiente di abbattimento previsto dal d.l. 41/2004 si applica sull’importo realmente versato, già ridotto dell’8% per accordi locali con i sindacati degli inquilini

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17043 depositata il 25 giugno 2025, ha chiarito i criteri per determinare il rimborso spettante agli acquirenti degli immobili degli enti previdenziali nell’ambito dei processi di dismissione.

I giudici hanno stabilito che il coefficiente di abbattimento previsto dall’articolo 1 del decreto legge 41 del 2004 – pari allo 0,75% per il Comune di Napoli – deve essere applicato sul prezzo effettivamente versato dall’acquirente. Tale importo include già la riduzione dell’8% concordata a livello locale tra l’ente e i sindacati degli inquilini per tenere conto, tra l’altro, delle condizioni manutentive degli immobili.

La Corte ha precisato che i due benefici operano su piani distinti: il taglio nazionale mira a riequilibrare le disparità derivanti dai ritardi amministrativi nella conclusione delle stime, mentre la riduzione locale incide direttamente sul prezzo d’acquisto concordato nel contesto territoriale.

L’ordinanza accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dalla Suprema Corte, in linea con precedenti conformi del 2022 e del 2024.

Fonte: Ufficio massimario della Corte di Cassazione

