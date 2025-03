La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 35000/2024 ha affermato che ai fini dell’individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali

derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture

residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio

della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell’art. 6, comma 4, della

l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più

idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo

al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza.



Riferimenti normativi: Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4

