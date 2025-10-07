Incostituzionale la norma che preclude lo svincolo alberghiero in caso di non convenienza economica. La Consulta tutela la libertà d’impresa

La disciplina regionale che impediva la modifica della destinazione d'uso in presenza di perdite economiche è stata ritenuta lesiva dei principi di ragionevolezza e libertà d'iniziativa economica privata (artt.3 e 41 Cost.)