IMU, la Cassazione nega l’esenzione totale sulla prima casa in comproprietà: il beneficio vale solo per la quota di diritto

La Cassazione stabilisce un punto fermo: in caso di comproprietà, il beneficio fiscale non copre l’intero immobile anche se lo si usa completamente. Non basta l’uso “di fatto”, serve il possesso “di diritto”.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9430 del 10 aprile 2025, ha posto un limite chiaro e definitivo all’applicazione dell’esenzione IMU sull’abitazione principale in caso di comproprietà.

Secondo il principio stabilito, l’esenzione IMU non è legata all’uso esclusivo che si fa dell’immobile, ma al diritto di proprietà o ad altro diritto reale di godimento. In altre parole, non è sufficiente abitare l’intera casa “di fatto” per ottenere lo sgravio totale.

Il limite della comproprietà

La Suprema Corte ha ribadito che il soggetto passivo dell’imposta è il proprietario della quota. Di conseguenza, il beneficio fiscale spetta al singolo comproprietario solo per la sua quota di titolarità.

La pronuncia è chiara: se si è titolari, ad esempio, del 50% di un immobile, l’esenzione per l’abitazione principale coprirà unicamente quel 50%. La restante metà, di proprietà di terzi – magari un fratello o una sorella – che non la usano come prima casa, sarà considerata a tutti gli effetti una seconda casa e, per quella specifica quota, soggetta a tassazione IMU.

La Cassazione ha così rigettato il ricorso di un contribuente che, pur essendo comproprietario al 50% con la sorella, aveva interamente destinato l’abitazione a propria prima casa e pretendeva l’esenzione integrale. L’orientamento è quindi confermato: conta il diritto sulla quota, non l’uso materiale dell’intero bene.

Fonte: Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione