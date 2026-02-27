Imposta di soggiorno: Corte dei Conti rinvia al giudice tributario

AGEL 27 Febbraio 2026, di Redazione

La Sezione giurisdizionale siciliana chiarisce che il versamento degli albergatori è obbligo tributario, escludendo la giurisdizione contabile

Articoli correlati
AGEL

Tesoriere o cassiere: obbligo di rendicontazione completo anche per i gestori di cassa

AGEL

Corte dei conti: il potere riduttivo dell’addebito resta discrezionale

AGEL

Incarichi incompatibili, la Corte dei conti cambia rotta: niente riversamento automatico dei compensi

AGEL

Corte di Cassazione conferma: superminimo non trasferibile in caso di cambio appalto

AGEL

Demansionamento: il risarcimento può seguire il parametro della retribuzione

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 55 del 25 febbraio 2026, ha stabilito che le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno non rientrano nella giurisdizione contabile, ma spettano al giudice tributario.

Secondo la Corte, l’obbligo di versamento da parte dei gestori di strutture ricettive ha natura esclusivamente tributaria. Ciò comporta che gli operatori non sono più considerati agenti contabili, e il mancato riversamento dell’imposta non configura peculato né responsabilità erariale diretta.

La decisione conferma un principio di diritto chiaro: tutte le liti legate a somme dovute per l’imposta di soggiorno devono essere trattate nell’ambito del contenzioso tributario, e non dalla Corte dei Conti, mentre l’amministrazione può comunque attivarsi per il recupero secondo le norme fiscali.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica