Impianto fotovoltaico e obbligo di concludere il procedimento anche dopo il d.l. n. 153 del 2024

Con la sentenza 6616/2025 i giudici dellla quarta sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che anche in seguito alla modifica dell’articolo 8, comma 1-ter, del codice dell’ambiente, inserito dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, va ribadito che il termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (nella specie, per la realizzazione di impianti agrivoltaici) ha natura perentoria, anche per i progetti di minore potenza attuativi del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), trovando applicazione la regola generale fissata dall’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (1).



In motivazione i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, comma 1-ter, del codice dell’ambiente (secondo cui la disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare), anche ai progetti attuativi del PNIEC, non vale a rendere implicitamente ordinatorio il termine espressamente definito dalla legge come perentorio.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3465; 6 dicembre 2024, n. 9777 e n. 9791; 4 dicembre 2024, n. 9737.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato