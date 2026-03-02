Impianti e discariche, modifiche significative solo con verifica degli effetti

AGEL 2 Marzo 2026, di Redazione

Il TAR Lombardia chiarisce quando le variazioni di un impianto o del profilo di una discarica costituiscono modifiche sostanziali e richiedono valutazioni ambientali approfondite

Articoli correlati
AGEL

Corte di Cassazione: lavoro autonomo maschera del subordinato, risarcimento sì ma senza stabilizzazione

AGEL

Corte di Cassazione: servizio in ASL e IPAB non vale per graduatorie ATA

AGEL

Responsabilità amministrativa, il giudice contabile mantiene la discrezionalità sul ridimensionamento dell’addebito

AGEL

Prescrizione e prova certa: la Corte dei conti delimita la responsabilità dei dirigenti

AGEL

Contabilità pubblica, la Corte dei conti ribadisce il principio di unicità del conto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 163 del 12 febbraio 2026, ha definito i criteri per individuare le modifiche sostanziali degli impianti e delle discariche.

Secondo il TAR, una modifica di un impianto si considera sostanziale se incide in maniera significativa sul funzionamento, sulle caratteristiche o sul potenziamento dell’installazione, con possibili effetti negativi su salute e ambiente.

Per quanto riguarda le discariche, il mutamento del profilo – anche senza aumentare il volume dei rifiuti – costituisce una variazione delle caratteristiche dell’impianto. Tuttavia, per stabilire se tale variazione possa produrre effetti negativi rilevanti sull’ambiente o sulla salute, è necessario un accertamento concreto caso per caso.

La pronuncia si inserisce in continuità con precedenti sentenze, come quella del TAR Lombardia n. 326 del 2023, confermando l’attenzione delle autorità amministrative sulla tutela ambientale in caso di interventi sugli impianti di gestione rifiuti.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica