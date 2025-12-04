Il vincolo culturale non si estende automaticamente agli interni degli edifici

Il Consiglio di Stato chiarisce che la protezione di un immobile come bene culturale non implica necessariamente vincoli sulle sue parti interne, a meno che non siano dimostrati elementi di interesse specifico.

Il vincolo di bene culturale apposto su un edificio, anche se facente parte di un complesso architettonico omogeneo, non si estende automaticamente agli interni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 7637 del 30 settembre 2025.

Secondo la decisione, l’amministrazione deve indicare elementi concreti che giustifichino la tutela degli spazi interni. In assenza di tali elementi, estendere il vincolo rischierebbe di comprimere ingiustificatamente i diritti del proprietario. La Corte sottolinea inoltre che, quando gli interni sono stati modificati nel tempo per adattarli a nuovi usi, non si può presumere automaticamente che partecipino delle caratteristiche che hanno motivato la protezione dell’intero complesso.

Si tratta di un chiarimento importante, poiché non risultano precedenti esattamente simili nella giurisprudenza, e delimita con maggiore precisione l’ambito dei vincoli sui beni culturali.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

