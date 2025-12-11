Il progettista può impugnare l’ordine di demolizione delle opere abusive

Il T.A.R. Lazio conferma che il professionista ha interesse diretto a tutelarsi contro le sanzioni previste, ma non contro il diniego del titolo edilizio

Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 18033 del 20 ottobre 2025, ha stabilito che il progettista è legittimato a impugnare l’ordine di demolizione delle opere abusive. Secondo il tribunale, il professionista può trovarsi esposto in modo diretto e immediato alle sanzioni previste dall’articolo 29, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Tuttavia, il tribunale precisa che il progettista non può contestare il diniego del titolo edilizio da lui asseverato, in quanto in questo caso non sussiste un interesse immediato. La decisione si allinea a precedenti orientamenti della giurisprudenza, come la sentenza del T.A.R. Calabria n. 60 del 15 gennaio 2020.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

