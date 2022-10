Il Ministro Carfagna presenta la ‘mappa delle opportunità’

“Un’operazione trasparenza al servizio delle istituzioni e dei cittadini”, così il Ministro Mara Carfagna ha presentato Italia uguale – Mappa delle opportunità, un’iniziativa promossa dallo stesso Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e realizzata dall’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Si tratta di una vera e propria cartina dell’Italia nella quale sono indicati tutti gli investimenti che fanno riferimento ai CIS, alle Zone Economiche Speciali, agli interventi finanziati dal PNRR, alla Strategia Nazionale Aree Interne (per il momento solo quelle del Nord, ma presto saranno disponibili anche quelle del Centro-Sud) e alle opere bandiera finanziate con l’anticipazione FSC 2021-2027 riservata alle infrastrutture.

Città per città, progetto per progetto, sarà possibile individuare le risorse disponibili e lo stato di avanzamento dell’opera, testimoniato anche a livello fotografico, al momento sono più di 1.500 gli investimenti presenti sulla mappa, ma si conta di riuscire a raddoppiarli entro i prossimi 6 mesi.

“Grazie a questa mappa sarà possibile visualizzare quello che abbiamo fatto in maniera semplice”, ha spiegato il Ministro Carfagna, per me, non poteva esserci modo migliore per chiudere il nostro mandato, se non quello di consegnare ai cittadini questa opportunità, si tratta di un work in progress e mi auguro che il prossimo governo voglia confermare questo strumento che dal punto di vista della trasparenza ritengo straordinario”.

La mappa è consultabile sul sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale>> CLICCA QUI.

Fonte: Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale