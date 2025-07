Il diritto di accesso non può essere negato a causa di difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 4929/2025, hanno stabilito che l’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. (1).

In motivazione, la sezione evidenzia che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica; pertanto, l’amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto di un’istanza di accesso non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione: alla luce dei suddetti principi, a chi chiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata





(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato