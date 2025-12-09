Il dipendente pubblico ha diritto all’indennità anche senza formale nomina

Il dipendente pubblico ha diritto all’indennità anche senza formale nominaAGEL 9 Dicembre 2025, di Redazione
La Corte di Cassazione conferma che chi svolge effettivamente mansioni di alta responsabilità nel pubblico impiego privatizzato deve ricevere il trattamento economico corrispondente, anche se l’atto formale è assente o illegittimo
