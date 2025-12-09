Il dipendente pubblico ha diritto all’indennità anche senza formale nomina

La Corte di Cassazione conferma che chi svolge effettivamente mansioni di alta responsabilità nel pubblico impiego privatizzato deve ricevere il trattamento economico corrispondente, anche se l’atto formale è assente o illegittimo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14910 del 4 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un dipendente contro una decisione della Corte d’Appello di Ancona. La vicenda riguardava il diritto di un impiegato pubblico privatizzato a ricevere il trattamento economico relativo a una posizione organizzativa, pur senza un formale provvedimento di attribuzione.

Secondo i giudici, quando un dipendente assume di fatto le mansioni di una posizione organizzativa e si fa carico delle responsabilità strategiche e operative connesse, ha diritto a percepire l’intero compenso previsto. Questo principio si applica anche in caso di mancanza o illegittimità dell’atto formale di assegnazione, confermando il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva per le funzioni di alta responsabilità.

La decisione richiama il decreto legislativo n. 165/2001 e l’articolo 36 della Costituzione, consolidando precedenti orientamenti della Cassazione che tutelano i dipendenti effettivamente impegnati in ruoli organizzativi.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

