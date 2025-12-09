Il dipendente pubblico ha diritto all’indennità anche senza formale nomina

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14910 del 4 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un dipendente contro una decisione della Corte d’Appello di Ancona. La vicenda riguardava il diritto di un impiegato pubblico privatizzato a ricevere il trattamento economico relativo a una posizione organizzativa, pur senza un formale provvedimento di attribuzione.

Secondo i giudici, quando un dipendente assume di fatto le mansioni di una posizione organizzativa e si fa carico delle responsabilità strategiche e operative connesse, ha diritto a percepire l’intero compenso previsto. Questo principio si applica anche in caso di mancanza o illegittimità dell’atto formale di assegnazione, confermando il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva per le funzioni di alta responsabilità.

La decisione richiama il decreto legislativo n. 165/2001 e l’articolo 36 della Costituzione, consolidando precedenti orientamenti della Cassazione che tutelano i dipendenti effettivamente impegnati in ruoli organizzativi.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione