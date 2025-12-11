Il Consiglio di Stato conferma: esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione legittima anche senza via libera della giunta

l Consiglio di Stato, Sezione V, ha ribadito la legittimità dell’esecuzione coattiva di un ordine di demolizione anche quando il destinatario non ottempera all’ordinanza. Con la sentenza n. 8408 del 30 ottobre 2025, la Corte ha precisato che l’assenza dell’approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della giunta comunale non impedisce l’avvio dell’intervento.

Secondo il Consiglio di Stato, tale valutazione – prevista dall’art. 23 della legge regionale Emilia Romagna n. 23/2004 e dall’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001 – ha una funzione meramente interna, finalizzata a garantire un controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori e sugli impatti finanziari sul bilancio comunale, ma non condiziona la possibilità di procedere con la demolizione.

La decisione conferma l’orientamento già espresso da altri tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato in precedenti pronunce, sottolineando la priorità della tutela dell’ordine pubblico e della legalità edilizia rispetto a procedure interne dell’amministrazione.

Fonte: ufficio massimario del Consiglio di Stato