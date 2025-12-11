Il Consiglio di Stato conferma: esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione legittima anche senza via libera della giunta

Il Consiglio di Stato conferma: esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione legittima anche senza via libera della giuntaAGEL 11 Dicembre 2025, di Redazione
La Sezione V, con la sentenza n. 8408 del 30 ottobre 2025, chiarisce che la mancata approvazione interna della valutazione tecnico-economica non blocca l’intervento dell’amministrazione.
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare