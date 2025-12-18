ICI, senza denuncia delle variazioni niente agevolazioni per il contribuente

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16421 del 18 giugno 2025, ha ribadito un principio chiaro in materia di ICI: il contribuente ha l’onere di denunciare le variazioni, soggettive o oggettive, che incidono sulla determinazione dell’imposta e comportano una riduzione del tributo, quando tali elementi non siano conoscibili d’ufficio dal Comune.

La pronuncia, che conferma decisioni precedenti, nasce da una controversia relativa all’imposta comunale sugli immobili e chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 37, comma 53, del decreto legge n. 223 del 2006. Secondo la Corte, la norma ha mantenuto fermo l’obbligo dichiarativo per tutte quelle variazioni che possono giovare al contribuente ma che l’ente impositore non è in grado di accertare autonomamente.

In assenza della denuncia, precisano i giudici, il Comune è esonerato da qualsiasi onere di accertamento degli eventi favorevoli al contribuente. Né possono assumere rilievo eventuali forme di pubblicità o conoscibilità indiretta delle variazioni: senza una comunicazione formale, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e rafforza il principio di collaborazione attiva del contribuente, soprattutto quando si tratta di ottenere riduzioni o agevolazioni sull’imposta dovuta.

Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione