ICI, l’accertamento può notificarlo anche il messo del Giudice di pace

AGEL 22 Ottobre 2025, di Redazione

Il Comune può avvalersi del messo del Giudice di pace per la notifica degli accertamenti ICI. La Cassazione chiarisce che il messo rientra nella categoria dei messi comunali

Articoli correlati
AGEL

Piattaforma continentale esente da IMU, la Cassazione chiarisce i limiti della sovranità fiscale

AGEL

Consiglio di Stato: no a bici legate a pali e ringhiere per decoro urbano

AGEL

Guida senza patente: per i recidivi resta reato

AGEL

ASI e rifiuti, la proprietà non basta per costruire: serve l’assegnazione

AGEL

Bingo, stop del Consiglio di Stato alle proroghe delle concessioni: «Incompatibili con il diritto Ue»

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14194 depositata il 28 maggio 2025, ha stabilito un principio importante in materia di tributi locali, chiarendo chi può validamente notificare gli avvisi di accertamento ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

Secondo i giudici della sezione tributaria, l’ente locale (il Comune) è legittimato a richiedere che la notifica degli atti di accertamento ICI sia eseguita da un messo del giudice di pace (figura che in passato era chiamata “messo di conciliazione”).

La pronuncia si basa sul combinato disposto di due norme: l’articolo 1, commi 158-161, della legge n. 296 del 2006 (la Finanziaria) e l’articolo 10 della legge n. 265 del 1999.

La Cassazione spiega che il messo del giudice di pace rientra nella più ampia categoria dei messi comunali. Di conseguenza, la sua attività di notifica è pienamente ammissibile e valida ai fini della procedura di accertamento del tributo, superando così il rigetto della Commissione Tributaria Regionale di Catania che aveva messo in dubbio tale legittimità.

In sintesi: i Comuni possono utilizzare il messo del giudice di pace per notificare gli avvisi di accertamento relativi all’ICI.

Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica