ICI, l’accertamento può notificarlo anche il messo del Giudice di pace

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14194 depositata il 28 maggio 2025, ha stabilito un principio importante in materia di tributi locali, chiarendo chi può validamente notificare gli avvisi di accertamento ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

Secondo i giudici della sezione tributaria, l’ente locale (il Comune) è legittimato a richiedere che la notifica degli atti di accertamento ICI sia eseguita da un messo del giudice di pace (figura che in passato era chiamata “messo di conciliazione”).

La pronuncia si basa sul combinato disposto di due norme: l’articolo 1, commi 158-161, della legge n. 296 del 2006 (la Finanziaria) e l’articolo 10 della legge n. 265 del 1999.

La Cassazione spiega che il messo del giudice di pace rientra nella più ampia categoria dei messi comunali. Di conseguenza, la sua attività di notifica è pienamente ammissibile e valida ai fini della procedura di accertamento del tributo, superando così il rigetto della Commissione Tributaria Regionale di Catania che aveva messo in dubbio tale legittimità.

In sintesi: i Comuni possono utilizzare il messo del giudice di pace per notificare gli avvisi di accertamento relativi all’ICI.

Fonte: Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione