ICI, l’accertamento può notificarlo anche il messo del Giudice di pace

ICI, l’accertamento può notificarlo anche il messo del Giudice di paceAGEL 22 Ottobre 2025, di Redazione
Il Comune può avvalersi del messo del Giudice di pace per la notifica degli accertamenti ICI. La Cassazione chiarisce che il messo rientra nella categoria dei messi comunali
