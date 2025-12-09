Hosting provider, la Cassazione ribadisce: niente controlli preventivi se il ruolo è “non attivo”

La Corte di Cassazione, con due ordinanze gemelle (n. 17360 del 27 giugno 2025), ha chiarito ancora una volta i confini della responsabilità degli hosting provider, richiamando il quadro normativo del d.lgs. 70/2003 e la giurisprudenza già formatasi sulla distinzione tra provider “attivi” e “non attivi”.

Secondo la Corte, l’hosting provider che si limita a memorizzare automaticamente i commenti inviati dagli utenti – senza svolgere attività di controllo, filtro o selezione – non è tenuto, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 70/2003, a verificare preventivamente il contenuto pubblicato. In assenza di una sicura conoscenza dell’illiceità dei contenuti, il provider “non attivo” non risponde della loro pubblicazione né dell’eventuale mancata rimozione.

Diversamente, quando l’organizzazione del servizio rivela un ruolo sistematicamente attivo – ad esempio tramite attività di filtraggio, controllo o scelta delle informazioni – il provider assume una responsabilità diretta per ciò che viene diffuso. In questi casi non può beneficiare delle limitazioni di responsabilità previste dal decreto del 2003 e richiamate anche dalla normativa europea.

La Cassazione precisa inoltre che spetta all’attore che si dichiara danneggiato dimostrare sia il ruolo attivo del provider sia la sua effettiva conoscenza del carattere illecito dei contenuti contestati, in conformità ai principi sull’onere della prova.

Le ordinanze confermano così l’impianto giurisprudenziale già affermato in precedenti decisioni e riaffermano la centralità della distinzione tra semplice ospitalità tecnica e intervento attivo nella gestione dei contenuti online.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione