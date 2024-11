Guida senza patente: configurabilità del reato in caso di revoca per una misura di prevenzione diversa da quella vigente

La Corte di Cassazione Sez. 1 Penale, con la sentenza n. 22608/2024 ha chiarito che il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile anche nel caso in cui la patente sia stata revocata nell’ambito di una misura di prevenzione diversa da quella vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, poiché la norma incriminatrice non richiede un necessario collegamento tra il provvedimento di revoca e la misura di prevenzione in costanza delle quale avviene la condotta costituente reato.



Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 13, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST.

