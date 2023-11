Superamento limiti velocità: grava sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica

In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava

sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della

percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la

funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per

sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla

presenza della segnaletica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST.,

DM Interno 15/08/2007, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, Cod. Strada art. 207, DPR

16/12/1992 num. 495 art. 79 com. 5