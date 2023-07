Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnativa della delibera del consiglio comunale con cui si indice il referendum consultivo sulla modifica dei confini del comune, trattandosi di un atto amministrativo e non politico, e come tale sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo sino a quando la legge di variazione circoscrizionale non sia in vigore.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it