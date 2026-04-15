Giudizio valutativo sul grave illecito professionale: il Consiglio di Stato conferma la rilevanza del quadro indiziario e dell’amministratore di fatto

Giudizio valutativo sul grave illecito professionale: il Consiglio di Stato conferma la rilevanza del quadro indiziario e dell’amministratore di fattoAGEL 15 Aprile 2026, di Redazione
Nel caso di esclusione da una gara pubblica, la stazione appaltante può fondare il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico su elementi indiziari coerenti, includendo anche la figura dell’amministratore di fatto, purché la valutazione sia adeguatamente motivata
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