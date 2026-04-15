Giudizio valutativo sul grave illecito professionale: il Consiglio di Stato conferma la rilevanza del quadro indiziario e dell’amministratore di fatto

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 12 marzo 2026, n. 2010, interviene in materia di contratti pubblici e ribadisce i criteri che regolano la valutazione del grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalle gare.

Secondo i giudici, la stazione appaltante può esprimere un giudizio di natura fiduciaria sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico, basandosi su un quadro indiziario complessivo che sia coerente e significativo. In tale valutazione può assumere rilievo anche la posizione dell’amministratore di fatto, la cui individuazione deve avvenire sulla base di elementi sostanziali e non meramente formali.

La decisione chiarisce inoltre che tale apprezzamento non richiede lo stesso standard probatorio previsto in ambito penale o civile. Tuttavia, resta fermo l’obbligo per l’amministrazione di fornire una motivazione congrua, logica e adeguata, idonea a giustificare l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara.