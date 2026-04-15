Giudizio valutativo sul grave illecito professionale: il Consiglio di Stato conferma la rilevanza del quadro indiziario e dell’amministratore di fatto

AGEL 15 Aprile 2026, di Redazione

Nel caso di esclusione da una gara pubblica, la stazione appaltante può fondare il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico su elementi indiziari coerenti, includendo anche la figura dell’amministratore di fatto, purché la valutazione sia adeguatamente motivata

Articoli correlati
AGEL

Occupazione sine titulo, il Consiglio di Stato: la Pa non può restare inerte e il risarcimento è subito azionabile

AGEL

Sanatoria edilizia e silenzio-diniego: il Consiglio di Stato chiarisce limiti e impugnabilità

AGEL

Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: è nullo lo scomputo senza base di legge

AGEL

Energie rinnovabili e conferenza di servizi: il giudice non può sostituirsi alla PA nella valutazione comparativa degli interessi

AGEL

Autotutela amministrativa: il Consiglio di Stato esclude la “falsa dichiarazione implicita” e rafforza i limiti all’annullamento tardivo

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 12 marzo 2026, n. 2010, interviene in materia di contratti pubblici e ribadisce i criteri che regolano la valutazione del grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalle gare.

Secondo i giudici, la stazione appaltante può esprimere un giudizio di natura fiduciaria sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico, basandosi su un quadro indiziario complessivo che sia coerente e significativo. In tale valutazione può assumere rilievo anche la posizione dell’amministratore di fatto, la cui individuazione deve avvenire sulla base di elementi sostanziali e non meramente formali.

La decisione chiarisce inoltre che tale apprezzamento non richiede lo stesso standard probatorio previsto in ambito penale o civile. Tuttavia, resta fermo l’obbligo per l’amministrazione di fornire una motivazione congrua, logica e adeguata, idonea a giustificare l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica