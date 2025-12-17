Gara d’appalto, esclusi i non partecipanti dai ricorsi

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 1061 del 21 novembre 2025, ha stabilito che un operatore economico che non ha partecipato a una gara d’appalto non ha legittimazione ad agire contro gli esiti della procedura.

Secondo il Tar, l’interesse del non partecipante non può essere considerato “concreto, diretto e attuale”: chi non si è presentato alla gara non ha alcuna posizione giuridica differenziata rispetto al pubblico generale e non può quindi richiedere l’accesso alla documentazione prodotta dall’aggiudicatario, né contestare l’aggiudicazione stessa.

La corte ha inoltre precisato che la volontà di partecipare insieme al gestore uscente non conferisce legittimazione, così come il fatto di essere stato titolare del precedente contratto, la cui scadenza estingue ogni posizione giuridica residua. La decisione conferma la coerenza con precedenti orientamenti del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza del rispetto del termine decadenziale di trenta giorni per le impugnazioni, anche in caso di richieste di riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

In sintesi, chi non entra in gara non può contestarne le regole o i risultati: la legge tutela solo chi partecipa concretamente e si assume il rischio competitivo previsto dalle procedure pubbliche.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato