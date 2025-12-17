Gara d’appalto, esclusi i non partecipanti dai ricorsi

AGEL 17 Dicembre 2025, di Redazione

Il Tar Lombardia chiarisce che chi non prende parte a una procedura di appalto non può contestarne esiti o accedere alla documentazione di gara

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: incarichi fiduciari negli enti locali, proroghe annuali senza nuovo contratto

AGEL

Convalida o rinnovo? Il Consiglio di Stato chiarisce le regole sulle delibere consiliari

AGEL

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla soglia minima di retribuzione in Puglia

AGEL

Corte costituzionale: improcedibilità per espulsione rilevabile solo prima dell’udienza preliminare

AGEL

Sardegna, no al divieto automatico per impianti rinnovabili nelle aree non idonee

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 1061 del 21 novembre 2025, ha stabilito che un operatore economico che non ha partecipato a una gara d’appalto non ha legittimazione ad agire contro gli esiti della procedura.

Secondo il Tar, l’interesse del non partecipante non può essere considerato “concreto, diretto e attuale”: chi non si è presentato alla gara non ha alcuna posizione giuridica differenziata rispetto al pubblico generale e non può quindi richiedere l’accesso alla documentazione prodotta dall’aggiudicatario, né contestare l’aggiudicazione stessa.

La corte ha inoltre precisato che la volontà di partecipare insieme al gestore uscente non conferisce legittimazione, così come il fatto di essere stato titolare del precedente contratto, la cui scadenza estingue ogni posizione giuridica residua. La decisione conferma la coerenza con precedenti orientamenti del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza del rispetto del termine decadenziale di trenta giorni per le impugnazioni, anche in caso di richieste di riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

In sintesi, chi non entra in gara non può contestarne le regole o i risultati: la legge tutela solo chi partecipa concretamente e si assume il rischio competitivo previsto dalle procedure pubbliche.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica