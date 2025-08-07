In GU Serie Generale n. 181 del 6 agosto 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2025 avente ad oggetto il “Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2025“.

A norma dell’articolo 1 al Ministero dell’interno è destinata una quota, pari a euro 35.464.077,00 (importo arrotondato), per l’anno 2025, delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l’erogazione del contributo straordinario alla Citta metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Nell’ambito della suddetta assegnazione complessiva, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 9.779.886,13, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 14.184.190,37 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 11.500.000,00.

Fonte: Gazzetta Ufficiale