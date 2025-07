FONDO DOTE FAMIGLIA 2025: al via la raccolta di adesioni da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato un fondo da 30 milioni di euro per il 2025, dedicato a incentivare l’attività motoria e uno stile di vita sano: con il FONDO DOTE FAMIGLIA viene garantito ai minori in condizioni non agiate l’accesso alla pratica sportiva, supportando le ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo con un contributo fino a 300 € per beneficiario.

Un’opportunità concreta per sostenere il mondo dello sport e le famiglie, promuovendo il benessere dei ragazzi attraverso lo sport e le attività ricreative.

Per le modalità di raccolta delle adesioni e la Presentazione delle domande da parte delle famiglie si rimanda alla nota del Dipartimento per lo Sport.