Firenze, il 23 maggio i “Dialoghi di Italia Domani sul PNRR”

Firenze è la prossima tappa di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. L’evento si svolgerà il 23 maggio p.v. alle 11:30 presso l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, con la partecipazione del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, e della Coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR, Chiara Goretti; l’incontro vedrà l’intervento del Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

L’incontro si concentrerà sui progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse. La seconda parte sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. L’evento sarà moderato da Paola Ansuini, Capo dell’Ufficio per la Comunicazione della Presidenza del Consiglio, e Agnese Pini, Direttrice del quotidiano La Nazione. Diretta streaming sull’homepage di Italiadomani e sui canali social del Comune di Firenze.