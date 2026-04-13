Finanza di progetto: il TAR Lombardia sul diritto di accesso al progetto di fattibilità dopo la selezione

Con l’ordinanza n. 409 del 18 marzo 2026, la sezione I del TAR Lombardia, Brescia, interviene sul tema dell’accesso agli atti nell’ambito delle procedure di finanza di progetto, con particolare riferimento alla fase di selezione del progetto di fattibilità.

Il caso riguarda la richiesta di accesso avanzata da un operatore economico che aveva partecipato alla procedura con una propria proposta progettuale e che chiedeva di ottenere la documentazione relativa al progetto di fattibilità selezionato dall’amministrazione, anche a fini difensivi. L’amministrazione aveva invece differito l’accesso, rinviandolo alla successiva fase di gara.

Il TAR ha ritenuto illegittimo tale differimento, affermando che, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte, non sussistono ragioni per rinviare l’accesso al progetto prescelto. In particolare, il Collegio ha osservato che non si configura un problema di vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza anticipata degli elementi progettuali, poiché tale conoscenza non rappresenta un’alterazione della par condicio tra operatori già coinvolti nella fase preliminare.

Secondo i giudici amministrativi, se il rischio di vantaggio competitivo non si pone per il soggetto che ha presentato il progetto selezionato, non può nemmeno essere opposto agli altri operatori che hanno partecipato alla stessa fase e che aspiravano alla selezione delle proprie proposte.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, richiamando precedenti del Consiglio di Stato e di altri TAR, che tendono a rafforzare la trasparenza nella fase preliminare della finanza di progetto e a limitare i casi di differimento dell’accesso quando non sussistano concrete esigenze di riservatezza o tutela della concorrenza.