Finanza di progetto: il TAR Lombardia sul diritto di accesso al progetto di fattibilità dopo la selezione

Finanza di progetto: il TAR Lombardia sul diritto di accesso al progetto di fattibilità dopo la selezioneAGEL 13 Aprile 2026, di Redazione
Il TAR Lombardia, Brescia, chiarisce che, conclusa la fase comparativa delle proposte nella finanza di progetto, l’accesso al progetto di fattibilità selezionato non può essere differito alla successiva indizione della gara, anche quando richiesto per finalità difensive da un operatore partecipante
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