Ferie dei dipendenti nelle società “in house”: la Cassazione conferma il regime privatistico

AGEL 16 Dicembre 2025, di Redazione

La Corte di Cassazione stabilisce che le società “in house” applicano le regole del lavoro privato, con possibilità di monetizzare le ferie

Articoli correlati
AGEL

Trasferimenti scolastici: la Cassazione tutela i docenti per posti vacanti

AGEL

Carta docente: la competenza del giudice si determina secondo la sede di servizio attuale

AGEL

Esclusione del cumulo tra indennità di esproprio e diritti edificatori: chiarimenti del Consiglio di Stato

AGEL

La Corte UE chiarisce: titoli non ufficiali esteri non obbligano al riconoscimento in Italia

AGEL

Urbanistica e VAS: l’interesse a ricorrere richiede un nesso concreto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16772 del 23 giugno 2025, ha chiarito che le società “in house” devono rispettare le ordinarie norme privatistiche in materia di ferie dei dipendenti. Pur operando in settori di rilevanza pubblica e finanziati con risorse pubbliche, queste società non sono soggette al divieto di monetizzazione delle ferie, come accade in altri ambiti della pubblica amministrazione.

La decisione conferma orientamenti precedenti, precisando che i dipendenti delle società “in house” godono degli stessi diritti di riposo e ferie annuali dei lavoratori del settore privato. La pronuncia richiama anche riferimenti normativi, tra cui il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e la Legge 7 agosto 2012 n. 135, sottolineando la distinzione tra disciplina pubblicistica e regole privatistiche.

Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica