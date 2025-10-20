Espropriazione: i termini per l’opposizione alla stima decorrono solo dopo la relazione della commissione

Una recente ordinanza della Cassazione (Sez. 1, n. 12815 del 13 maggio 2025) ha fornito importanti chiarimenti in materia di espropriazione per pubblica utilità secondo il vecchio sistema della Legge n. 865 del 1971.

Il punto centrale della pronuncia riguarda la decorrenza del termine per l’opposizione alla stima dell’indennità da parte degli espropriati.

Quando scatta il termine di decadenza

La Suprema Corte ha stabilito che il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima, previsto dall’articolo 19 della citata legge, non scatta immediatamente dopo il decreto di esproprio, anche se questo contiene l’indicazione della somma depositata.

Secondo la Cassazione, la decadenza opera solo se sono state rispettate le procedure che garantiscono la piena conoscenza dei termini della stima da parte del cittadino.

In particolare, il termine di trenta giorni per l’opposizione alla stima decorre esclusivamente dall’inserzione dell’avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, prevista dall’articolo 16 della Legge n. 865/1971, nel Foglio degli annunci legali della provincia.

La mancanza della relazione blocca il termine

Ciò significa che, nel caso in cui l’indennità provvisoria non sia stata accettata dall’espropriato e sia stato emesso il decreto di esproprio senza che sia stata depositata la relazione di stima da parte della Commissione (art. 16), non si verifica la decadenza dal diritto di proporre opposizione.

In sostanza, la Cassazione riafferma che il diritto all’opposizione è tutelato fino a quando non viene formalmente pubblicata la stima definitiva e motivata eseguita dall’organo tecnico preposto.

Fonte: Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione