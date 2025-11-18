Equilibrio economico e sostenibilità: nuove regole per le tariffe idriche

AGEL 18 Novembre 2025, di Redazione

L’Adunanza plenaria precisa che il metodo tariffario non garantisce il recupero di ogni singolo costo, ma tutela la gestione efficiente e responsabile del servizio

Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con la sentenza n. 16 del 7 novembre 2025, ha chiarito i principi fondamentali per la regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Secondo la Corte, il metodo tariffario deve garantire il recupero integrale dei costi efficienti, assicurando l’equilibrio economico e finanziario della gestione. Non devono essere invece compensati i costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari, mentre devono essere considerati gli impatti ambientali e sociali del recupero tariffario.

L’equilibrio economico-finanziario non implica il riconoscimento di ogni singolo costo sostenuto: è sufficiente garantire una remunerazione complessiva sostenibile per l’operatore, senza eliminare completamente i rischi legati agli investimenti o alla gestione del servizio.

La plenaria ha inoltre precisato che limitare i conguagli all’inflazione, escludendo oneri finanziari o costi opportunità, non contrasta con le norme vigenti né risulta irragionevole o sproporzionato.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

