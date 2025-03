Edilizia residenziale pubblica, opposizione al provvedimento di rilascio di un immobile occupato senza titolo, diritto al subentro e giurisdizione

La Corte di Cassazione a Sez. Unite, si è pronunciata in tema di edilizia residenziale pubblica, con ordinanza n. 34502/2024, affermando che appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta

da chi, opponendosi al provvedimento con cui l’amministrazione gli intimi il rilascio di un

immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio,

perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l’ordine di

rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere

discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una

valutazione del pubblico interesse.



Nella specie, si legge nella nota diffusa a margine dell’ordinanza, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell’ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica).



