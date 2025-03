Diversità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, configurabilità

Con la sentenza n. 45599 del 30/10/2024 i giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui l’imputato aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione).

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione