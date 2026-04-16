Diritto amministrativo: la PA non è obbligata a rispondere alle istanze di autotutela, salvo eccezioni

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

Il TAR Campania ribadisce che la Pubblica Amministrazione, in linea generale, non ha un obbligo di provvedere sulle richieste di autotutela presentate dai privati, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di particolari esigenze di equità e giustizia

Articoli correlati
AGEL

Consiglio di Stato: le graduatorie delle selezioni interne non sono equiparabili ai concorsi pubblici e non sono soggette a scorrimento automatico

AGEL

Appalti pubblici: ribasso sui costi della manodopera possibile se motivato, legittimo l’intervento correttivo del RUP

AGEL

Società in house, sulle assunzioni decide il giudice ordinario

AGEL

ICI su aree demaniali: paga sempre il concessionario, irrilevante la cessione a terzi

AGEL

Cassazione: per l’ICI non serve la qualifica dirigenziale per firmare gli avvisi di liquidazione

La Pubblica Amministrazione non è, di regola, tenuta a pronunciarsi sulle istanze con cui i privati chiedono l’esercizio del potere di autotutela, come la revoca o l’annullamento di atti già adottati. L’obbligo di provvedere sussiste soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa o quando ricorrano specifiche ragioni di equità e giustizia che rendano doverosa una valutazione dell’istanza.

Il principio è stato ribadito dal TAR Campania, sezione VIII, con la sentenza n. 2206 dell’1° aprile 2026, nell’ambito di una controversia relativa alla richiesta di revoca dell’aggiudicazione di una gara per il servizio di refezione scolastica.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’autotutela costituisce un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, il cui esercizio non può essere imposto su semplice sollecitazione del privato, salvo le tassative eccezioni previste dall’ordinamento.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica