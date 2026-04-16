Diritto amministrativo: la PA non è obbligata a rispondere alle istanze di autotutela, salvo eccezioni

Diritto amministrativo: la PA non è obbligata a rispondere alle istanze di autotutela, salvo eccezioniAGEL 16 Aprile 2026, di Redazione
Il TAR Campania ribadisce che la Pubblica Amministrazione, in linea generale, non ha un obbligo di provvedere sulle richieste di autotutela presentate dai privati, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di particolari esigenze di equità e giustizia
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