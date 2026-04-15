Dirigenza pubblica, la Cassazione: per gli incarichi a termine dei dirigenti esterni non è prevista una durata minima

AGEL 15 Aprile 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che i contratti a tempo determinato conferiti a dirigenti esterni nella pubblica amministrazione non sono soggetti al vincolo di durata minima previsto per altre tipologie di incarico dirigenziale

Articoli correlati
AGEL

Occupazione sine titulo, il Consiglio di Stato: la Pa non può restare inerte e il risarcimento è subito azionabile

AGEL

Giudizio valutativo sul grave illecito professionale: il Consiglio di Stato conferma la rilevanza del quadro indiziario e dell’amministratore di fatto

AGEL

Sanatoria edilizia e silenzio-diniego: il Consiglio di Stato chiarisce limiti e impugnabilità

AGEL

Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: è nullo lo scomputo senza base di legge

AGEL

Energie rinnovabili e conferenza di servizi: il giudice non può sostituirsi alla PA nella valutazione comparativa degli interessi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27189 depositata il 10 ottobre 2025, è intervenuta in materia di dirigenza pubblica privatizzata, chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La pronuncia riguarda in particolare i contratti a tempo determinato stipulati con dirigenti esterni ai sensi del comma 6 della disposizione. Secondo la Suprema Corte, tali incarichi non sono soggetti a un termine minimo di durata, poiché non trova applicazione la disciplina prevista dal comma 2 del medesimo articolo, che riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti a dirigenti a tempo indeterminato.

Il principio affermato distingue dunque in modo netto tra le diverse tipologie di incarichi dirigenziali, escludendo che le garanzie temporali previste per il personale interno possano essere estese automaticamente ai dirigenti esterni. La decisione si inserisce nell’ambito di una controversia originata da un giudizio definito dalla Corte d’appello di Roma, successivamente cassato con rinvio.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica