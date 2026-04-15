Dirigenza non istituita: niente emolumenti senza base normativa, possibile solo il risarcimento del danno

La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27192 del 10 ottobre 2025, ha ribadito un principio rilevante in materia di pubblico impiego privatizzato e in particolare sulle rivendicazioni economiche legate a posizioni dirigenziali non formalmente istituite.

Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva il riconoscimento degli emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe dovuto essere istituita in relazione alle attività effettivamente svolte. La Suprema Corte ha tuttavia escluso che tale domanda possa fondarsi sulla sola allegazione dello svolgimento di mansioni corrispondenti.

Secondo i giudici di legittimità, la qualificazione di un ufficio come struttura di direzione generale non deriva dall’attività concretamente svolta dal dipendente, ma esclusivamente da fonti normative o da specifiche determinazioni organizzative dell’amministrazione. Di conseguenza, la relativa retribuzione può essere riconosciuta solo se la posizione dirigenziale è prevista come obbligatoria dalla normativa di riferimento.

Nei casi in cui, invece, l’istituzione dell’ufficio dirigenziale dipenda da scelte discrezionali dell’ente e tali scelte risultino illegittime, non è possibile ottenere il pagamento degli emolumenti come se la posizione fosse stata formalmente istituita. In tali ipotesi, ha precisato la Corte, resta percorribile soltanto la domanda risarcitoria per violazione dell’interesse legittimo pretensivo, a condizione che ne ricorrano tutti i presupposti, previa impugnazione e disapplicazione degli atti amministrativi rilevanti.