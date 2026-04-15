Dirigenza non istituita: niente emolumenti senza base normativa, possibile solo il risarcimento del danno

Dirigenza non istituita: niente emolumenti senza base normativa, possibile solo il risarcimento del dannoAGEL 15 Aprile 2026, di Redazione
La Cassazione chiarisce che nel pubblico impiego privatizzato la retribuzione dirigenziale non può essere rivendicata sulla sola base delle mansioni svolte, se la relativa posizione non è prevista da fonti normative o atti organizzativi vincolanti dell’ente
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