Dipendenti pubblici: niente rimborso per l’avvocato scelto unilateralmente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15279 del 9 giugno 2025, ha confermato il rigetto del ricorso di un dipendente contro il proprio ente locale, stabilendo che non spettano rimborsi per le spese legali scelte unilateralmente dal lavoratore. Nel caso esaminato, un impiegato aveva nominato un avvocato per fatti legati all’espletamento del servizio, comunicando la scelta all’amministrazione. La Corte ha precisato che questa comunicazione non rende obbligatorio per l’ente il pagamento delle spese, confermando la normativa vigente e precedenti pronunce in materia.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione