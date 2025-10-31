Delocalizzazione di edifici in aree a rischio: la deroga al PUC incontra limiti oggettivi

Con la sentenza n. 1668 del 15 ottobre 2025 (Pres. Est. Durante), il T.A.R. Campania – sezione di Salerno – ha ribadito un principio di rilievo in materia urbanistico-edilizia, chiarendo che la deroga al Piano urbanistico comunale (PUC) prevista per la delocalizzazione di edifici residenziali ricadenti in aree a rischio non assume carattere assoluto, ma deve essere esercitata entro confini rigorosi.

Il Collegio ha precisato che tale facoltà trova un limite nelle zone residenziali ormai sature e, soprattutto, non può estendersi alle aree aventi destinazione omogenea di tipo “A”, corrispondenti ai centri storici e ai tessuti urbani consolidati. Per queste ultime, restano inderogabili le prescrizioni del D.M. n. 1444/1968, che fissano parametri minimi in materia di densità edilizia, altezze e distanze, a tutela della qualità urbana e paesaggistica.

La pronuncia si colloca in linea di continuità con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (sez. II, 14 luglio 2025, n. 6127; sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 5950), secondo cui la deroga urbanistica costituisce uno strumento eccezionale, utilizzabile solo entro i limiti compatibili con la pianificazione generale e con le norme inderogabili di legge.

Il T.A.R. riafferma così un principio cardine della disciplina urbanistica: la necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza e ricollocazione del patrimonio edilizio con la salvaguardia dell’assetto pianificatorio e dei valori storico-ambientali delle aree urbane.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato