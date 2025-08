Delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, natura giuridica e consumazione

La Corte di Cassazione Sez. 5 penale, con la sentenza n. 20174 (dep. 29/05/2025) ha chiarito che il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all’art. 2638, comma 1, cod. civ., è un reato di mera condotta, integrato sia dalla omessa comunicazione di informazioni dovute, sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all’organo di vigilanza l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che si consuma nel momento in cui viene attuata una delle condotte alternative previste dalla citata norma, finalizzate a celare l’effettiva realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638 com. 1

