Delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, rilevanza e limiti

La Corte di Cassazione Sez. 5 Penale, con la sentenza n. 7397 (dep. 24/02/2025) ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull’esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull’origine causale degli stessi – nella specie, sinistro stradale – quando non si tratti di fatto del quale l’atto sia destinato a provare la verità.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

